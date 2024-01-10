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Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
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В Москве будет несколько относительно теплых дней, однако уже вскоре морозы вернутся. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве» во вторник, 9 января.

По его словам, 9 января температура в столице начнет повышаться.

«К четвергу она составит от –1 до –6 градусов. При этом пройдет небольшой снежок, с усилением ветра от 12 до 17 м в секунду, а на дорогах сохранится гололедица», — рассказал эксперт.

Однако после 11 января температура снова начнет падать. По словам Ильина, в Москву придет холодный атмосферный фронт, и 12 января установится морозная погода, при которой температура составит от –13 до –18. Днем будет немного теплее: от –11 до –16 градусов.

13 января станет еще прохладнее: ночью столбики термометров упадут до –22. Днем установится температура от –15 до –20 градусов.

После этих морозных дней атмосферный фронт уйдет, и 14 января температура снова начнет подниматься.

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10 января синоптики Гидрометцентра спрогнозировали в Москве облачность, небольшой снег, гололедицу и до –8 градусов на ближайшие сутки.

9 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждут резкие перепады температуры и давления, а также небольшой снег. Так, по его словам, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха поднимется до 0 градусов. Однако в течение дня она начнет снижаться и к вечеру опустится до –13…–15.

Тогда же синоптик Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду определит прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. По его словам, в ночь на среду выпадет до 2–4 см снега.

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