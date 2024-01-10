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Политтехнолог заявил о бесполезности пиар-акций Киева ради получения денег

Политтехнолог Небоженко: Зеленский не умеет правильно просить деньги у США
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Попытки офиса президента Украины Владимира Зеленского прежними методами добиться денег — за счет пиар-акций — больше не сработают, потому регулярно очередной национальный лидер является в Белый дом и просит денег, заявил глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до сих пор делал офис — приезжает в США и говорит, мол, если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет. Американцы такое слышат от африканских лидеров каждые полтора года. Это нам кажется, что мы что-то уникальное говорим, но к ним клянчить деньги приезжает каждые полтора года какой-нибудь новый национальный лидер», — сказал он в эфире 8 января.

Небоженко напомнил, что после Зеленского на очереди — президент Аргентины, который то же самое будет слово в слово повторять так, что американцам впору задуматься, не один ли спичрайтер у всех просителей.

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9 января колумнист Макс Бут в статье для газеты The Washington Post отметил, что прекращение финансовой помощи со стороны США станет катастрофой для Украины. Неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и ВС РФ и это станет для киевского режима фатальным.

8 января журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что страна самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не преуменьшать значимость этого источника.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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