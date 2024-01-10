Адвокат назвал возможные последствия лишения Трампа юридического иммунитета
Президент США Джо Байден также может пойти под суд, если не подтвердится юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа. Об этом 9 января после заседания апелляционного суда Вашингтона заявил адвокат Трампа Джон Лауро.
Ранее в этот день прошло судебное заседание, на котором разбирался вопрос о подсудности Трампа в деле, где его обвиняют в попытках переиграть результаты выборов в 2020 году. По мнению Лауро, признание судом отсутствия у бывшего президента США иммунитета повлечет за собой разбирательства и в отношении других американских лидеров.
«Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований», — приводит его слова издание Real Clear Politics.
Лауро отметил, что действия, совершенные президентом страны в момент выполнения своих должностных обязанностей, должны быть под иммунитетом. В противном случае просто каждые четыре года вставшая у власти администрация будет нападать на предыдущую и пытаться засудить за те или иные действия, что станет «катастрофой» для страны, добавил он.
«Фактически, Джо Байдена могут привлечь к ответственности за попытку помешать этому человеку стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс», — подвел итог адвокат.
20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.
В тот же день Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.
5 января нынешний американский лидер Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в начале штурма Капитолия. По его словам, последний добился мятежа путем призывов и ложных заявлений.
6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.