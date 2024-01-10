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Адвокат назвал возможные последствия лишения Трампа юридического иммунитета

Адвокат Лауро: Байден тоже может пойти под суд, если Трампу откажут в иммунитете
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Джо Байден также может пойти под суд, если не подтвердится юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Дональда Трампа. Об этом 9 января после заседания апелляционного суда Вашингтона заявил адвокат Трампа Джон Лауро.

Ранее в этот день прошло судебное заседание, на котором разбирался вопрос о подсудности Трампа в деле, где его обвиняют в попытках переиграть результаты выборов в 2020 году. По мнению Лауро, признание судом отсутствия у бывшего президента США иммунитета повлечет за собой разбирательства и в отношении других американских лидеров.

«Если мы согласимся с тем, чего хочет спецпрокурор, чего хочет президент Байден, то мы откроем ящик Пандоры политических преследований», — приводит его слова издание Real Clear Politics.

Лауро отметил, что действия, совершенные президентом страны в момент выполнения своих должностных обязанностей, должны быть под иммунитетом. В противном случае просто каждые четыре года вставшая у власти администрация будет нападать на предыдущую и пытаться засудить за те или иные действия, что станет «катастрофой» для страны, добавил он.

«Фактически, Джо Байдена могут привлечь к ответственности за попытку помешать этому человеку стать следующим президентом США. Нам не нужны политические преследования, нам нужен политический процесс», — подвел итог адвокат.

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20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

В тот же день Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.

5 января нынешний американский лидер Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в начале штурма Капитолия. По его словам, последний добился мятежа путем призывов и ложных заявлений.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

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