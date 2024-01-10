Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –8 градусов в среду

Облачно, небольшой снег, гололедица и до –8 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в среду, 10 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –8 …–6 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до –14.

В Московской области днем прогнозируют от –5 до –10 градусов, ночью может похолодать до –15, местами — до –20 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее, 9 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждут резкие перепады температуры и давления, а также небольшой снег. Так, по его словам, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха поднимется до 0 градусов. Однако в течение дня она начнет снижаться и к вечеру опустится до –13…–15.

Тогда же синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду определит прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. По его словам, в ночь на среду выпадет до 2–4 см снега.