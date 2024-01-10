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Посол по особым поручениям МИД РФ оценил мобилизационный потенциал Украины

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Мобилизационный потенциал Украины на данный момент можно оценить в 3 млн человек, однако в случае принятия нового закона это число может кратно возрасти, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.

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«Сейчас совершенно не ясна рамка этого мобилизационного потенциала. Кого киевский режим втиснет в это понятие новым законом. Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18-60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5-3 млн человек. Если туда добавлять всех женщин этого же возраста, то цифра может достигать и 10 млн. Но если речь о мотивированном и готовом мобилизационном резерве, то это практически ноль. С небольшим зазором», — заявил Мирошник.

На Украине рассматривается законопроект о мобилизации, подготовленный правительством страны. В его первой редакции существенно расширялись полномочия органов местного самоуправления по набору новобранцев в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также изменялись критерии, в том числе медицинские, годности кандидатов.

В начале января антикоррупционный комитет украинского парламента и главное научно-экспертное управление Рады дали отрицательный отзыв на документ, поскольку ряд его положений нарушает конституцию и другие нормативно-правовые акты Украины. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что законопроект отправлен на доработку.

Ранее украинские военные сделали запрос на пополнение армии на 500 тыс. человек. Эта информация и появление новостей о новом законе спровоцировали резко негативную реакцию со стороны населения.

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