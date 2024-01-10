Мобилизационный потенциал Украины на данный момент можно оценить в 3 млн человек, однако в случае принятия нового закона это число может кратно возрасти, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.

«Сейчас совершенно не ясна рамка этого мобилизационного потенциала. Кого киевский режим втиснет в это понятие новым законом. Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18-60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5-3 млн человек. Если туда добавлять всех женщин этого же возраста, то цифра может достигать и 10 млн. Но если речь о мотивированном и готовом мобилизационном резерве, то это практически ноль. С небольшим зазором», — заявил Мирошник.

На Украине рассматривается законопроект о мобилизации, подготовленный правительством страны. В его первой редакции существенно расширялись полномочия органов местного самоуправления по набору новобранцев в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также изменялись критерии, в том числе медицинские, годности кандидатов.

В начале января антикоррупционный комитет украинского парламента и главное научно-экспертное управление Рады дали отрицательный отзыв на документ, поскольку ряд его положений нарушает конституцию и другие нормативно-правовые акты Украины. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что законопроект отправлен на доработку.

Ранее украинские военные сделали запрос на пополнение армии на 500 тыс. человек. Эта информация и появление новостей о новом законе спровоцировали резко негативную реакцию со стороны населения.

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Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации