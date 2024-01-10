Метеоролог предупредила о резких перепадах атмосферного давления в столице

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве 10-12 января, оно вернется в норму только к субботе, сообщили «Известиям» в московском Метеобюро.

Атмосферное давление может понизиться к четвергу до отметки в 733 мм ртутного столба, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В ближайшие дни, по ее словам, в сторону Москвы и Подмосковья будет смещаться так называемый «ныряющий» циклон, поэтому атмосферное давление будет понижаться.

«С 751 мм рт. ст. в среду атмосферное давление в четверг опустится до 733 мм ртутного столба. Понижение на 18 единиц за сутки это довольно много», — пояснила Позднякова.

Низкое атмосферное давление не задержится надолго, добавила она.

«Уже 12 января оно начнет расти и в субботу, 13 января, приблизится к климатической норме», — заверила метеоролог.

Перепады атмосферного давления крайне неблагоприятны для метеозависимых и пожилых людей, им в этот период нужно быть к себе предельно внимательными и вовремя принимать лекарственные препараты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 10 января, в 10:00

Горки опыт: столичный регион ждут резкие перепады давления