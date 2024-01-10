Реклама
Прямой эфир
Мир
В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Происшествия
Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области
Мир
В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году

В Белом доме заявили об отсутствии сведений о болезни главы Пентагона до 9 января

0
Фото: Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белом доме о болезни министра обороны США Ллойда Остина не знали до 9 января, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.

«Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты. <...> Я не буду лезть в голову президенту правом на частную жизнь в конкретной ситуации, но он в первую очередь обеспокоен состоянием министра Остина, он полностью доверяет его способности руководить министерством обороны и рад, что тот идет на поправку», — сказал он.

Кирби уточнил, что президенту Джо Байден на прошлой неделе сообщали о госпитализации главы Пентагона. Ему пришлось также заверить, что не было ни единого момента, когда бы что-то угрожало вооруженным силам или мешало защищать национальные интересы в сфере безопасности.

«Ни на секунду главнокомандующий не переставал командовать и осуществлять контроль над нашими вооруженными силами по всему миру», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям.

Ранее официальные лица из Национального военного центра Уолтера Рида сообщили, что у министра обороны Остина в декабре 2023 года диагностировали рак предстательной железы. У него развились осложнения после малоинвазивной процедуры, которую он перенес для лечения, и 1 января его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Остин оставался в больнице во вторник, сообщил NBC News.

Телеканал утверждает, что Пентагону потребовалось три дня, чтобы проинформировать Белый дом и ключевых чиновников министерства обороны о госпитализации Остина, что вызвало критику и пересмотр ряда процедур из-за того, что глава ведомства мог так долго отсутствовать при исполнении своих обязанностей без ведома высокопоставленных членов администрации.

Цветы запоздалые: ученые открыли средство для лечения рака простаты
Бороться с недугом помогут орхидеи

8 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. Отмечается, что министр продолжает оставаться на связи с Пентагоном и ежедневно следит за деятельностью ведомства по всему миру.

В тот же день в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и «служить на благо защиты страны».

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры.

1 января министра обороны США Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024