В Белом доме заявили об отсутствии сведений о болезни главы Пентагона до 9 января

В Белом доме о болезни министра обороны США Ллойда Остина не знали до 9 января, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.

«Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты. <...> Я не буду лезть в голову президенту правом на частную жизнь в конкретной ситуации, но он в первую очередь обеспокоен состоянием министра Остина, он полностью доверяет его способности руководить министерством обороны и рад, что тот идет на поправку», — сказал он.

Кирби уточнил, что президенту Джо Байден на прошлой неделе сообщали о госпитализации главы Пентагона. Ему пришлось также заверить, что не было ни единого момента, когда бы что-то угрожало вооруженным силам или мешало защищать национальные интересы в сфере безопасности.

«Ни на секунду главнокомандующий не переставал командовать и осуществлять контроль над нашими вооруженными силами по всему миру», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям.

Ранее официальные лица из Национального военного центра Уолтера Рида сообщили, что у министра обороны Остина в декабре 2023 года диагностировали рак предстательной железы. У него развились осложнения после малоинвазивной процедуры, которую он перенес для лечения, и 1 января его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Остин оставался в больнице во вторник, сообщил NBC News.

Телеканал утверждает, что Пентагону потребовалось три дня, чтобы проинформировать Белый дом и ключевых чиновников министерства обороны о госпитализации Остина, что вызвало критику и пересмотр ряда процедур из-за того, что глава ведомства мог так долго отсутствовать при исполнении своих обязанностей без ведома высокопоставленных членов администрации.

8 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. Отмечается, что министр продолжает оставаться на связи с Пентагоном и ежедневно следит за деятельностью ведомства по всему миру.

В тот же день в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и «служить на благо защиты страны».

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры.

1 января министра обороны США Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.