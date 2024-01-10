Источники сообщили о смерти журналиста Михаила Войтенко

Российский журналист, специалист в морской тематике и главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на медицинских работников во вторник, 9 января.

«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — сообщили в одной из государственных больниц Таиланда, где уже долгое время проживал журналист.

Войтенко, по информации агентства, начали разыскивать, когда его родственники, проживающие в России, забили тревогу после того, как не смогли связаться с ним 29 декабря. Местная полиция обнаружила тело погибшего 1 января, когда вскрыла его квартиру.

Михаил Войтенко учился в Дальневосточном высшем инженерном морском училище имени адмирала Г.И. Невельского на специальности инженера-судоводителя. Свой сайт под названием «Морской бюллетень» он создал в 2005 году и с тех пор публиковал на нем новости о различных морских происшествиях.