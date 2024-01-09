Семимесячная девочка умерла в поезде Москва-Чита

Семимесячная девочка умерла в поезде, следовавшем из Москвы в Читу. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригадой скорой помощи по прибытию поезда на ст. Кунгур проводились реанимационные мероприятия, впоследствии констатирована смерть ребенка», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается также, что по прибытию поезда в Екатеринбург были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона, у пассажиров взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

По результатам проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

В октябре прошлого года в аэропорту Волгограда умер пассажир экстренно севшего самолета, который следовал по маршруту Москва – Сочи. На борту одному из пассажиров стало плохо, из-за чего самолет решили экстренно посадить. Жизнь пассажира спасти не удалось. Медики зафиксировали его смерть по прибытии на вызов.