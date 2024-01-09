«Известия» показали кадры последствий обстрела Горловки ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) 9 января поврежден Центр детского творчества, АЗС и еще несколько зданий и жилых домов. Кадры последствий оказались в распоряжении «Известий».

На видео показаны пострадавшие после обстрела здания. В окнах выбиты стекла, со стен посыпалась штукатурка. На улице видны поваленные деревья и поврежденные автомобили.

Ранее вечером мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате атаки киевского режима погиб мирный житель. Также известно об одном раненом.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) ДНР, с 17:25 по 18:25 по Никитинскому району Горловки было выпущено девять снарядов калибра 155 мм.

Ранее, 8 января, мэр Горловки сообщил о том, что мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранее в этот день из-за обстрелов со стороны украинских силовиков был поврежден дом в Никитовском районе Горловки.

В ночь на 7 января, праздник Рождества Христова, украинские военные также обстреляли Горловку и Донецк. Как сообщили в СЦКК ДНР, по Донецку было выпущено два кассетных снаряда (155 мм), а по Горловке — три снаряда калибра 152 мм.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.