На Украине указали на антиконституционность законопроекта о мобилизации

Законопроект о мобилизации, который был предложен правительством Украины, содержит огромное количество антиконституционных положений. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Фриз в эфире всеукраинского телемарафона, трансляция которого проводится на YouTube, во вторник, 9 января.

«Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных, и там их многовато для одного законодательного акта», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Фриз выразила надежду, что законопроект будет доработан ко второму чтению.

Между тем, депутат рады Федор Вениславский заявил, что уже согласовал несколько норм из законопроекта по итогам трехдневной работы вместе с депутатами рады и представителями министерства обороны страны. Однако есть ряд положений, мнения о которых разошлись.

«Речь в первую очередь об электронных повестках, нет согласованности в части инвалидов, которые точно не могут быть мобилизованы», — объяснил он.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что законопроект о мобилизации должен быть принят в максимально сжатые сроки. По его словам, раде необходимо выходить на конкретные решения, которые следует принимать неотложно.

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.