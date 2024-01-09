У Киева заканчиваются боеприпасы, пока Белый дом не может утвердить пакет помощи Украине. Об этом 9 января заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер во время выступления в сенате.

«У [украинцев] заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним», — приводит слова политика «РИА Новости».

Также Шумер подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить бездействие относительно помощи Киеву.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Позднее, 19 декабря, Шумер сообщил об отсутствии прогресса в сделке для помощи Украине. Лидер демократов отметил, что попытки в достижении соглашения представляют собой «сложный вопрос», однако он выразил надежду на то, что стороны смогут достичь большего прогресса после возвращения с новогодних праздников в январе. Также в этот день официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес 8 января, в понедельник, предрек Украине потерю территорий из-за нехватки боеприпасов. Он отметил, что в то время как Россия массово расширяет свои атаки с воздуха и на суше, у украинских солдат на фронте заканчиваются боеприпасы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.