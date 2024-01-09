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Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области

Минобороны: ПВО сбила БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Реактивный снаряд и дрон уничтожены, сообщили 9 января в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как отмечается, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 19:30 мск.

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Ранее в этот же день, 9 января, силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в Брянской области. О возможных разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на территории Орла произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Он добавил о ликвидации последствий падения дронов и призвал граждан соблюдать бдительность.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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