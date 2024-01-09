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СМИ указали на недостаток элитных военных в ВМС Британии

Times: у ВМС Британии мало элитных военных с учетом снижения целевых показателей
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Фото: Global Look Press/Sgt. Dylan Chagnon
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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании испытывают недостаток элитных военных, несмотря на то что несколько лет назад власти в стране приняли решение снизить ключевые показатели. Об этом во вторник, 9 января, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

«В 2021 году министры в частном порядке согласились сократить целевую численность королевской морской пехоты с 6,5 тыс. до 6,1 тыс. к 2025 году. Численность сил упала значительно ниже целевых показателей 2025 года, до 5,5 тыс. человек», — отмечается в публикации, которую цитирует «РИА Новости».

Кроме того, издание ссылается на источник в британских ВМС, который заявил, что стандарты не будут снижены, чтобы восполнить дефицит.

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До этого, 4 января, в газете The Telegraph рассказали, что Великобритания вынуждена списать два военных корабля, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Издание, ссылаясь на данные минобороны, также добавило, что у ВМС самые низкие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих.

Ранее, 10 декабря, в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

На следующий день, 11 декабря, в британском министерстве обороны сообщили, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет оказывать поддержку Украине в военных возможностях на море и будет предоставлять киевскому режиму военные корабли.

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