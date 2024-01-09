Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве

В Москве на станции метро «Нагатинская» дежурный станции принял роды у беременной женщины. Об этом 9 января сообщила пресс-служба городского департамента транспорта в Telegram.

«У нас очень добрая и неожиданная новость. Сегодня вечером на станции метро «Нагатинская» родилась девочка», — поделились в ведомстве.

Дежурный станции Сергей Баранов оказал помощь беременной женщине, благодаря чему она успешно родила ребенка до приезда скорой помощи. Как сообщается, сотрудник метро действовал согласно соответствующей инструкции: вызвал «скорую», оградил место на платформе и находился рядом, пока не приехали медики.

В дептрансе рассказали, что с мамой и ребенком всё в порядке, они сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей. Также отмечается, что 19 января будет ровно год, как Сергей Баранов работает дежурным на этой станции.

В июле 2022 года сотрудники метро приняли роды у женщины на станции «Марксистская» в Москве. Тогда схватки у роженицы начались в вагоне поезда. Дежурная по станции и ее коллеги отреагировали оперативно. Они вызвали «скорую» и оградили роженицу. У пассажирки также родилась девочка.