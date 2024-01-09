Суд отказался арестовывать оскорблявшего русских девушек блогера по делу об экстремизме

Симоновский суд Москвы отказал следствию в аресте уроженца Таджикистана блогера Раджабзоды Джумабоя по делу об экстремизме, возбужденному из-за оскорбления молодым человеком в Сети девушек славянской внешности. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«9 января 2024 года Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзоды Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда», — отмечается в публикации.

7 января сообщалось о задержании блогера. По данным Следственного комитета России, не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Республики Таджикистан снял и разместил в Сети видеоролик, «содержащий признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).