На Ставрополье создали почти 4 тыс. рабочих мест благодаря инвестпроектам
В Ставропольском крае в 2023 году создали 3815 рабочих мест благодаря инвестпроектам. Всего было определено пять прорывных проектов, в которые частные инвесторы вложили 30,6 млрд рублей, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин в своих соцсетях.
«Это создание кластера по производству удобрений и азотных соединений, логистического хаба «Невинномысск», агропромышленного кластера, строительство ветроэлектростанций, развитие туристско-рекреационного потенциала КМВ», — написал глава ведомства, его цитату приводит ИА StavropolMedia.
К 2030 году губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу привлечь более 700 млрд рублей в краевую экономику.
Ранее сообщалось, что в 2023 году на Ставрополье отремонтировали около 80 объектов здравоохранения и построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские учреждения получили 38 автомобилей и более 100 единиц оборудования.