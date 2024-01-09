Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Хосейну Амиру Абдоллахияну в связи с терактом в провинции Керман. Об этом говорится 9 января на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Солеймани. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму», — уточняется в сообщении.

Также главы российской и иранской дипломатии обменялись мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес. Дипломаты затронули ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море.

Министры условились о наращивании политического диалога и практического сотрудничества.

Ранее, 3 января, два взрыва прогремели вблизи кладбища в Кермане, где похоронен командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, погибли 95 человек.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман.

Ответственность за произошедшее на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

5 января в Иране в городе Кум над мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести», являющийся символом стремления отомстить за погибших в теракте в Кермане.