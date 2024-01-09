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Мужчину избили в ТЦ из-за замечания о ценах на глазах у беременной жены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники торгово-развлекательного комплекса (ТРЦ) «Континент» в Санкт-Петербурге избили мужчину на глазах его беременной жены из-за замечания о ценах на игрушки. Об этом во вторник, 9 января, сообщает 78.ru.

По данным издания, супруги зашли в магазин Kari для приобретения подарка. Однако они заметили, что фактическая цена на игрушки отличается от указанной на ценнике, поэтому обратились за помощью к кассиру для уточнения стоимости.

Продавец крайне негативно отреагировала на просьбу указывать корректные цены и отказалась вызвать администратора магазина. После того, как мужчина и женщина заявили, что приобретут товары только по той стоимости, которая указана на ценниках, сотрудница вступила в словесную перепалку и учинила скандал.

Когда семейной паре удалось выйти из отдела, на мужчину со спины налетел один из работников магазина и начал избивать его на глазах у жены. Позже пострадавшего задержал наряд Росгвардии, мужчина попытался объяснить, что в машине его ждут жена и дети. Однако правоохранители констатировали, что на него пишут заявление по мелкому хулиганству. Позже его доставили в 35-й отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга.

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3 января также в Петербурге водитель такси избил и ударил ножом пассажира. Уточнялось, что 36-летний мужчина возвращался домой к жене от гостей на такси и во время поездки у него произошел конфликт с водителем, который избил пассажира, а затем ударил его ножом в лицо и руку.

Жена пострадавшего сообщила о случившемся в полицию, мужчину доставили в больницу. Таксиста задержали, им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга. Правоохранители начали проверку.

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