Бизнес Болгарии призвал к бойкоту Австрии из-за позиции по Шенгену

Болгария должна наложить вето на австрийские товары и услуги на фоне позиции Австрии по шенгенскому вопросу. Об этом 9 января заявил председатель правления Ассоциации промышленного капитала Болгарии Василий Велев в интервью телеканалу Nova.

«Почему бы нам не наложить вето на какую-нибудь австрийскую инициативу? Должны звучать призывы не покупать австрийские товары и не пользоваться австрийскими услугами. Должна быть реакция и власти, и общественности», — сказал он.

Он подчеркнул, что София выполнила все требования Шенгенского соглашения, но при этом к ней «относятся как к второсортной».

Также Велев добавил, что, по его мнению, Болгария не использует по максимуму преимущества своего географического положения, и недополученная выгода страны составляет более одного миллиарда болгарских львов в год (около $560 млн).

Вопрос о расширении Шенгена за счет этих балканских стран не единожды поднимался в Евросоюзе (ЕС). 25 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно. Он подчеркнул, что такая позиция основана на вопросе безопасности, и она не направлена против Болгарии или Румынии.

Позже, 31 декабря, Совет Евросоюза впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии. Таким образом, с марта 2024 года будет отменен лишь воздушный и морской контроль на внутренних границах между Болгарией, Румынией и странами Шенгенской зоны.

Болгарский лидер Румен Радев 7 января заявил, что граждане Болгарии превратятся во «второсортных европейцев», если ситуация в стране не наладится и они утратят национальное достоинство. Он назвал решение Евросовета полушенгеном, что вызывает у болгар смешанные чувства. По его мнению, к этому привели действия прозападной части правительства Болгарии, вызвавшие экономический кризис и раскол в обществе.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, полноправно являются 27 государств.