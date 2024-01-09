Солист группы «Щенки» получил повестку о постановке на воинский учет

Солисту группы «Щенки» Максиму Моисееву в суде вручили повестку о постановке на воинский учет. Об этом 9 января сообщил источник «Известий».

Ранее в этот день судом в Санкт-Петербурге Моисеев был арестован на 10 суток за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Накануне артист во время выступления группы вышел на сцену в носке на интимном месте, который в итоге упал, а он остался обнаженным.

В зале суда артист заявил журналистам, что сожалеет о содеянном, и ему не стоило выходить на сцену в таком виде.

Ранее, 9 января певец был задержан в Санкт-Петербурге после выступления в одном носке перед публикой. Как сообщил источник «Известий», кадры с выступления группы в ночном клубе MOD, обнаружили в Сети сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На видео правоохранительные органы нашли признаки административного правонарушения.

Действия Моисеева связаны с подобным нарядом рэпера Николая Васильева (псевдоним VACÍO) — одного из участников «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. 22 декабря Лефортовский суд столицы арестовал Васильева на 15 суток до 5 января и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), а также за мелкое хулиганство. Позднее рэпер принес извинения за участие в вечеринке, заявив, что не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения. Затем музыкант обжаловал штраф.