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Министра финансов Австрии лишили прав за превышение скорости

Kurier: главу минфина Австрии лишили водительских прав на месяц за высокую скорость
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Фото: Global Look Press/Uwe Lein
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Министр финансов Австрии Магнус Бруннер лишился водительских прав на четыре недели из-за превышения допустимой скорости, сообщил 9 января портал Kurier.

Инцидент произошел в субботу, 6 января. Бруннер в частном порядке воспользовался служебным автомобилем BMW 7 во время поездки в родной город Форарльберг. Патруль полиции остановил его на автомагистрали долины Рейна.

Вместо разрешенной законом скорости в 80 км/ч австрийский министр ехал в режиме более 100 км/ч. Конкретную скорость, с которой двигался автомобиль главы австрийского минфина, портал не назвал.

В минфине Австрии отметили, что Бруннер «сожалеет о произошедшем».

ПДД страны предусматривают, что прав можно лишиться на один месяц, если технические средства отметят превышение максимально допустимой скорости на 40 км/ч в пределах населенного пункта и на 50 км/ч за его пределами. К Бруннеру относится второе нарушение.

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В январе 2023 года Бруннер был госпитализирован на несколько дней после падения с электросамоката. Он прошел лечение в одной из клиник Вены.

Кроме того, в начале 2022 года политику пришлось ходить по на костылях после падения с лестницы. Тогда он повредил лодыжку.

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