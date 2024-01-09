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Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию за год выросли почти вдвое

Россельхознадзор: поставки куриных яиц из Белоруссии в РФ за год выросли вдвое
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию в период с 1 по 9 января 2024 года почти вдвое превышают поставки за аналогичный период в 2023 году. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 млн штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

За 2023 год в Россию из Белоруссии было поставлено более 510,8 млн штук куриных яиц, добавили в пресс-службе.

Также в Россельхознадзоре отметили, что Белоруссия является надежным поставщиком куриных яиц на российский рынок. Так в течение последних четырех лет, по данным ФГИС «Аргус», в Россию ввозилось не менее 630 млн штук в год.

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Что предприняло правительство и когда ситуация нормализуется

Ранее, 1 января, правительство РФ обнулило пошлину на импорт куриных яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. В документе объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

Также в период с 1 января по 30 июня 2024 года Министерство сельского хозяйства будет выдавать поставщикам яиц специальные документы, правила предоставления которых утверждены правительством, добавили в «Газете.Ru»

28 декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она сравнила ситуацию с тем, что было во время коронавирусной пандемии с гречкой и сахаром.

До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил, что стоимость этого продукта выросла из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

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