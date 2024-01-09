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МЧС предупредило о сильном снегопаде в Москве

МЧС: сильный снег продолжится в Москве до утра 10 января
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Сильный снег будет идти в Москве до утра среды, 10 января. Предупреждение об этом распространило 9 января на своем сайте главное управление МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 9 января до 06:00 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

Одновременно резко понизится температура воздуха, подчеркнули в ведомстве.

Спасатели рекомендовали в связи с плохой погодой снизить скорость движения при управлении транспортными средствами, избегать резких маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам же необходимо обходить рекламные конструкции и щиты.

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Ранее во вторник синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду определит прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. По его словам, в ночь на среду выпадет до 2–4 см снега.

7 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что погода в Москве в первую неделю после новогодних каникул будет неустойчивой из-за чередования циклона и антициклона.

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