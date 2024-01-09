Финский депутат призвал лишить Орбана права голоса в Евросовете

Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа 9 января заявил о необходимости лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Европейском совете. Он также начал кампанию по сбору подписей в поддержку этого решения.

«Сейчас или никогда. Машина принятия решений ЕС застряла из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить ее работать — лишить Орбана права голоса в Совете. В то же время, мы покажем, что в ЕС не допустим шантажа», — написал депутат на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Кроме того, он опубликовал петицию с призывом к другим депутатам подписать ее. В ней указано, что, в случае лишения Орбана голоса в Евросовете «ЕС пошлет четкий сигнал Венгрии, что ее действия неприемлемы», добавила «Газета.Ru».

Ранее, 6 января, действующий глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что примет участие в выборах в Европарламент и досрочно оставит свой пост 16 июля ради кресла евродепутата.

В случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации перейдет к венгерской стороне.Так, газета Politico обратила внимание, что Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран ЕС до июля. Однако европейские лидеры стараются не допустить этого из-за разногласий с премьер-министром Венгрии, отметили журналисты.

Позднее, 9 января, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» усомнился в значительной борьбе за пост главы Европейского совета. Как отметил политолог, эта должность является, скорее, номинальной и не способна изменить устоявшиеся тенденции в Евросоюзе.

Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.