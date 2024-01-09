Задержаны все подозреваемые в избиении в Тюмени ветерана СВО
Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник специальной военной операции (СВО), сообщил 9 января Telegram-канал «МВД Медиа».
«Все задержанные находятся в отделе полиции», — уточняется в сообщении.
Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы в ночь на вторник. Группа молодых людей начала словесную перепалку с участником СВО, она переросла в избиение.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
По словам одного из задержанных, он в ходе драки два раза ударил потерпевшего по голове, потом только разнимал дерущихся.
«За удары бутылкой приношу свои извинения», — сказал задержанный.
В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге следствие предъявило обвинения двум мужчинам, напавшим на 40-летнего инвалида – ветерана СВО. Установлено, что 18 декабря пострадавший сделал замечание водителю и пассажиру иномарки, так как автомобиль перекрыл проход по тротуару. Начался конфликт, в результате которого пострадавшему нанесли не менее 10 ударов.