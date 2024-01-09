Депутата рады Дубинского доставили из СИЗО в больницу

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского доставили из СИЗО в больницу. Об этом во вторник, 9 января, он написал в своем Telegram-канале.

«Нахожусь сейчас в больнице скорой помощи, с неотложной операцией. <…> Я обратился к врачам СИЗО вчера вечером. Фельдшеры из местного морга пришли, на словах диагностировали подозрение на острый аппендицит и ушли. И не стали вызывать «скорую», — поделился депутат.

По словам Дубинского, администрация СИЗО вызвала скорую помощь только после вмешательства адвокатов. До этого руководство отвечало, что врачей могут предоставить только по требованиям фельдшеров.

«Мои адвокаты сделают всю необходимую работу и установят, стала ли причина операции результатом побоев, которые организовал и заказал [генеральный прокурор Украины Андрей] Костин или просто экспромт — не предоставить медпомощь, а там «нет человека — нет проблемы», — подчеркнул он.

Дубинский был арестован 14 ноября решением Печерского суда Киева по подозрению в государственной измене и участии в преступной организации. По версии судебных органов, Дубинский входил в состав некой группировки, деятельность которой была направлена на «дискредитацию имиджа Украины» на мировой арене в целях ухудшения отношений Киева с США и странами НАТО.

2 декабря адвокат арестованного депутата Руслан Гладкий сообщил, что Дубинский, находясь в киевском следственном изоляторе (СИЗО), был избит. По словам адвоката, его подзащитный смог в записке рассказать ему об избиении, длившемся примерно два часа. Гладкий отметил, что мужчине могли сломать ребро, о чем свидетельствует гематома.

Кроме того, 12 декабря в Telegram-канале Дубинского сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Нацполицию начать расследование по факту избиения в киевском СИЗО депутата рады.