Власти Горловки сообщили о смерти местного жителя при обстреле ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 января, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Светлая память невинно убиенному», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки получило повреждения здание Центра детского творчества, добавил градоначальник.

«В результате обстрела жилмассива «Строитель» со стороны украинских бандформирований поврежден Центр детского творчества Никитовского района Горловки», — говорится в сообщении.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) ДНР, с 17:25 по 18:25 по Никитинскому району Горловки было выпущено девять снарядов калибра 155 мм.

Ранее в этот день женщина погибла при обстреле ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он добавил, что в результате обстрела повреждены два дома.

В ночь на 7 января, праздник Рождества Христова, украинские военные также обстреляли Горловку и Донецк. Как сообщили в СЦКК ДНР, по Донецку было выпущено два кассетных снаряда (155 мм), а по Горловке — три снаряда калибра 152 мм.

Вечером 6 января боевики обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате атаки есть пострадавшие.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.