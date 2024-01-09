Пассажира ударили ножом на станции метро «Саларьево» в Москве

Пассажира Московского метрополитена доставили в больницу с ножевым ранением, которое он получил на станции метро «Саларьево». Об этом во вторник, 9 января, рассказал источник «Известий».

«Мужчину ударили ножом в зоне билетных касс. Правоохранители задержали двух мужчин», — поделился собеседник.

В пресс-службе главного управления МВД России по городу Москве заявили, что инцидент произошел вечером 8 января. По предварительным данным, между двумя пассажирами случился конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников нанес оппоненту удары предметом, похожим на нож.

В ведомстве добавили, что причинившего телесные повреждения мужчину задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в Москве мужчина во время конфликта в поезде метро ударил ножом своего знакомого. Ранее судимый 41-летний мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента, которого позже доставили в больницу. Отмечалось, что здоровью 30-летнего пострадавшего причинен тяжкий вред.