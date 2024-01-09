В Красноярском крае отреставрируют Ольгинскую церковь конца XIX века

В Красноярском крае отреставрируют Ольгинскую церковь, которая находится в Уярском районе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Служба по государственной охране объектов культурного наследия региона.

Проектная документация уже разработана. Средства на реставрацию поступят в рамках ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» госпрограммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Деньги уже заложены в бюджете на 2024–2025 годы.

Деревянная церковь находится в поселке Ольгинское. Ее построили в 1897–1899 гг. в византийском стиле во время прокладки Средне-Сибирского участка Великой Сибирской железной дороги, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. В 2005 году церковь признали объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в январе сообщалось, что в рамках подготовки к реставрации Симонова монастыря в Москве специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, и обнаружили новые подлинные архитектурные и декоративные элементы.