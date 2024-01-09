«Ростех» заявил о готовности взять под контроль патронный завод в Подольске

Госкорпорация «Ростех» подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину о готовности взять под контроль Климовский специализированный патронный завод (ЗАО «КСПЗ») в Подольске, на котором функционирует аварийная котельная. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе компании.

В корпорации объяснили необходимость национализировать завод тем, что это позволит «навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности». Кроме того, в пресс-службе «Ростеха» отметили, что к руководству завода, назначенному частными собственниками, «накопилось много вопросов».

«Решение о национализации актива может принять только государство. С учетом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — уточнили в ведомстве.

ЗАО «КСПЗ» представляет собой режимный объект. Это означает, что власти не могли контролировать подготовку котельной к зимнему периоду.

6 января в Климовске из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. Для жителей организовали пункты обогрева и запустили резервный отопительный котел.

После этого, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

8 января президент России Владимир Путин заслушал доклад Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий. На следующий день были задержаны замглавы администрации городского округа, начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

Позднее, 9 января, Воробьев сообщил о запуске процесса национализации Климовского специализированного патронного завода после аварии на его котельной. Он добавил, что также будет решена проблема с высокими тарифами на услуги ЖКХ в городе.