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Эксперимент по маркировке отдельных видов косметики начнется в России 15 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России с 15 января текущего года по 28 февраля 2025-го пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Правительство утвердило соответствующее постановление, сообщила пресс-служба кабмина 9 января.

Участниками станут производители такой продукции, импортеры, организации оптовой и розничной торговли. При этом участие в пилотном проекте для бизнеса добровольное.

Предполагается, что будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств. В результате будут определены оптимальные технологии нанесения средств идентификации на продукцию. Также эксперимент позволит организовать поэтапный переход к обязательной маркировке парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии.

При этом в пресс-службе правительства добавили, что причиной запуска эксперимента стала возросшая доля нелегального оборота. Так, согласно информации НИУ ВШЭ, за 2022 год его доля на рынке косметической продукции составила 16%, бытовой химии — 12%.

В настоящее время в стране введена обязательная маркировка духов, туалетной воды и антисептиков.

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Ранее, 5 декабря, представители бизнеса заявили «Известиям», что готовы поддержать проведение эксперимента по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Президент правления Ассоциация товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Светлана Матело выразила мнение, что такой эксперимент должен способствовать дальнейшему росту отечественных производителей. В то же время, она отметила, что важно построить процессы таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий.

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