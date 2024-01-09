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В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Госдума на первом пленарном заседании в 2024 году поднимет вопрос отключения тепла в морозы в регионах России. Депутаты будут разбираться в причинах многочисленных коммунальных аварий и принимать меры. Об этом член комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Николай Алексеенко рассказал во вторник, 9 января.

По словам парламентария, каждая ситуация специфична. Она зависит от региона, вида недвижимости, ее собственника, управляющей компании и других факторов.

Он отметил, что по статистике видно, что в стране наблюдается довольно значительный износ коммунальных сетей. При этом определенная тарифная политика не позволяет направлять достаточный объем инвестиций на модернизацию.

«Конечно, есть накопленная усталость сетей в принципе. Для этого и правительство, и Госдума принимают системные решения, есть целые программы по модернизации, региональные власти занимаются. Но сошлось в кучку сразу несколько негативных факторов — износ, аномальные температурные колебания. Всё это наложилось. При этом каждая ситуация уникальна, но прослеживается системная недоработка, во-первых, региональных властей», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 6 января, в Климовске из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах, передает ИА «Регнум». Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. В тот же день для жителей организовали пункты обогрева, также был запущен резервный отопительный котел, передает RT.

Позже, 7 января, Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска, сообщает телеканал «360».

Также проблемы с отоплением происходили и в других городах — в Балашихе, Воскресенске, Дмитрове, Лыткарине, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Химках и Щелкове.

8 января президент России Владимир Путин заслушал доклад Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий, передает НСН.

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