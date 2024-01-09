Автоэксперт назвал способы избежать массовых ДТП в непогоду

Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колдочкин перечислил правила, соблюдая которые можно избежать массовых ДТП из-за непогоды.

В беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 9 января, специалист отметил, что в непогоду важно ехать с комфортной скоростью и не обращать внимание на водителей, которые обгоняют или сигналят. Кроме того, в снежную морозную погоду в условиях гололеда важно объективно оценивать, действительно есть необходимость ехать куда-то на машине, или лучше выбрать общественный транспорт.

Кроме того, по словам Колодочкина, следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В частности, не следует зимой ездить на летней резине. Также важно обращать внимание на дистанцию, особенно при езде по скоростной трассе.

«Дистанция должна быть такая, чтобы водитель мог вовремя остановить машину с учетом конкретной дорожной ситуации. Не упирайся в бампер тому, кто едет перед тобой», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера специалист привел массовое ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, где 8 января столкнулись 66 автомобилей. В результате четыре человека погибли и еще 19 пострадали. Колодочкин отметил, что авария произошла потому, что несколько транспортных средств «собрали паровоз», поочередно врезавшись друг в друга из-за несоблюдения дистанции.

По факту произошедшей в Новгородской области аварии следственные органы возбудили два уголовных дела.

На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

Из-за ДТП движение в сторону Москвы оказалось полностью перекрыто, пишет сайт kp.ru. Протяженность затора составила около 1,5 км. Для участников ДТП были развернуты пункты обогрева, пассажиров обеспечили горячим чаем и бутербродами, сообщает ИА «Регнум». Для водителей был организован объезд на 545-м км СПАД с выездом на трассу М-10, пишет Life.ru.

Ранее 9 января в региональном главке Следственного комитета (СК) России отметили, что причиной массового ДТП могли стать неподходящие шины на автомобиле Chery, врезавшемся в металлическое дорожное ограждение. В рамках расследования уголовного дела следователи также изучают условия обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам, заключили в СК.

Движение по трассе по трассе полностью восстановили утром 9 января. Отмечается, что 58 большегрузов, которые не могли развернуться из-за габаритов и застряли в пробке, уже выехали из затора и продолжили движение, сообщает телеканал «360».

Как уточняет RT, в Новгородской области пункты обогрева спасательного ведомства завершили работу на трассе М-11.