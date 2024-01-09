Джентльменский игрок

Франц Беккенбауэр стал одним из символов своей эпохи, всего мирового футбола за всю его историю. Уникальность его на фоне других великих в том, что он преуспел на разных поприщах — как футболист, тренер и функционер. В трех ключевых ролях в футболе. Если Пеле и Диего Марадона были великими игроками, но не состоялись как тренеры, а Пеле и не пытался им быть, а Йохан Кройфф преуспел как футболист и тренер, то Франц сумел еще к этому добавить и талант менеджера.

Как президент «Баварии» он, по сути, построил тот мюнхенский клуб, который мы знаем сейчас, который безоговорочно доминирует в Германии и Европе в последние 20–25 лет. До этого «Бавария» была лучшей в Европе только во времена, когда Беккенбауэр за нее играл, был ее лидером. А как человек, пробивший в ФИФА для своей страны право проведения в ней чемпионата мира 2006 года, он фактически повлиял на создание той инфраструктуры, которой сейчас восхищается весь мир. Как на ее появление может повлиять проведение чемпионата мира, мы знаем по России и по тому, какое наследие в виде современных арен нам осталось после ЧМ-2018.

Что касается Беккенбауэра-игрока, то в Германии он был и остается лучшим за всю историю немецкого футбола. А в масштабах всего мира, если Пеле лучший нападающий в истории, то Беккенбауэр — лучший полузащитник.

Мне доводилось находиться на одном поле с ним во время полуфинального матча чемпионата мира 1966 года. Тогда он был еще совсем молодым игроком, ему было всего 20 лет. Но на фоне той сборной ФРГ он всё равно выделялся. Большинство знает его по победному чемпионату мира 1974 года, когда Франц был капитаном команды и выиграл с ней турнир. Это был пик его карьеры.

Но и в 1966 году он был уже вполне зрелым в плане мастерства и манеры игры футболистом. Он вел ту сборную, которая обыграла нашу команду в полуфинале ЧМ. И речь не только о втором голе в ворота сборной СССР. Он был мотором той команды, пахал по всему полю — от своей до чужой штрафной. Видение поле, удары с обеих ног — всё на высоте. Пасы давал не просто на ход, а в шаг. Я такого сейчас вообще не вижу у современных футболистов, даже звезд первой величины. А его гол ударом со штрафного в наши ворота очень показателен.

Потому что такой великий вратарь, как Лев Яшин, редко в своей жизни пропускал подобные мячи. Лёва потом объяснял: «Я не ожидал, что он пробьет с такого расстояния, поэтому сместился в другую сторону, чтобы перехватить навесную передачу». А Беккенбауэр настолько владел ситуацией, настолько просчитал, что Лёва сместился... И мастерски пробил именно в тот угол, который не был защищен. Яшин был в этот момент в другой части штрафной, командовал обороной, поэтому не успел вытащить мяч. Его так мог переиграть только мастер уровня Беккенбауэра. На секунду отвлекся — и Франц плюнул с 24 метров.

Надо сказать, что играла сборная СССР в том матче не хуже команды ФРГ. Это был первый и последний полуфинал ЧМ в истории нашего футбола. Вполне мог быть и финал. Мы пропустил гол от немцев, но при 0:1 вполне могли сравнять. Давили их, и тут удар Беккенбауэра со штрафного привел к тому, что стали проигрывать мы уже 0:2. Франц очень вовремя дал немцам это преимущество за счет своего личного мастерства. Дальше мы только в конце отыграли один мяч, когда забил Валера Поркуян. Он же на последних секундах чуть не сравнял и не перевел игру в дополнительное время. Но не сложилось.

В любом случае это показатель того, как влиял на успехи своей сборной Беккенбауэр уже в 20 лет. Я не был лично с ним знаком. От тех своих друзей, которые с ним общались, слышал о нем как об очень порядочном человеке. Отчасти это подтверждает то, каким джентльменом Франц был на поле. Он не был грубым игроком, не был провокатором.

Это было заметно на контрасте с его партнёрами по сборной в том матче против нас. Поскольку вели себя тогда немцы очень некрасиво. Мы ведь еще заканчивали матч вдевятером. По ходу первого тайма они нанесли травму Йожефу Сабо, которому пришлось сместиться на фланг и доигрывать встречу на морально-волевых — замен ведь тогда по регламенту не было. А левый защитник Шнеллингер всю игру бил исподтишка сзади по ногам Игоря Численко, очень грязно его провоцировал.

В итоге в конце первого тайма на моих глазах Игорь не удержался и замахнулся на него, когда немец ему сзади ударил по ахиллу. Замахнулся и не тронул, но тот красиво упал на газон. И судья показал Игорьку красную карточку. Я это всё рассказываю к тому, что вся эта грязь была несвойственна Беккенбауэру. Он этим в той игре не занимался и вел себя порядочно. И вообще никогда не ругался, ни на кого не орал. Но как капитан команды в дальнейшем был настоящим лидером.

Такое сочетание порядочности и интеллекта на поле свойственно было немногим — Беккенбауэру, Пеле и еще единицам. Неудивительно, что он обладал непререкаемым авторитетом среди партнеров по команде и будущих поколений немцев. Он ведь тренерской работой всерьез не занимался, но во главе сборной Германии два раза выходил в финал ЧМ, один раз в 1990 году его выиграл. Во многом за счет чего, что был авторитетом для лидеров той сборной, которые пахали под его руководством.

Таких людей и игроков сейчас уже нет. Футбол стал изуродован своей технологичностью. Много беготни, физики, прессинга, но мало творчества. Исключения в виде «Барселоны» времен Месси и Гвардиолы только подтверждают правило. Во времена Беккенбауэра так играло подавляющее большинство команд. И Франц всё равно был в числе лучших из лучших.

Автор — защитник ЦСКА (1962–1969) и сборной СССР (1964–1969), полуфиналист чемпионата мира 1966 года в Англии

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