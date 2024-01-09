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Политолог назвал условие начала конфликта вокруг Тайваня

Политолог Губин: конфликт возможен при провозглашении Тайванем независимости
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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Конфликт вокруг Тайваня может начаться в случае провозглашения островом своей независимости, так как это противоречит конституции Китая. Такое развитие событий доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин допустил во вторник, 9 января.

«Ситуация вокруг Тайваня тревожная, она характеризуется чрезвычайным вмешательством других стран. Речь о США и союзниках. Штаты намерены поддерживать конфликт сколько угодно долго, пока не склонят Пекин к выгодной для себя позиции по торговым, технологическим вопросам», — сказал Губин в разговоре с Lenta.Ru.

По его словам, дать однозначную оценку тому, начнется ли полномасштабный конфликт, невозможно: с момента образования Тайваня как самостоятельной единицы проблема находится на одном и том же уровне.

«Я уверен, что у китайского руководства нет никакого желания нападать на остров, подобных планов там не вынашивают. Но побуждающий мотив [к началу конфликта] может быть один: провозглашение островом своей независимости, что недопустимо, поскольку это сепаратизм, противоречащий конституции Китая», — отметил политолог.

Губин добавил, что напрямую вмешиваться в конфликт США не хотели бы, но способны инициировать нестабильность.

Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
Насколько США и КНР близки к военному столкновению

Ранее, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно, передает RT. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой, сообщает телеканал «360».

При этом Си Цзиньпин, как отметил телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года. В ответ на это Байден призвал китайского лидера уважать избирательные процессы Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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