Опасное мясо и фарш нашли в детском саду Минусинска

Кишечную палочку обнаружили в мясной продукции, которая поставлялась в детский сад №19 в городе Минусинске. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Ведомство вместе со специалистами из Роспотребнадзора провело проверку в дошкольном учреждении из-за информации в СМИ о поставке некачественных продуктов и приготовлении из них мясных блюд.

Выяснилось, что в мясе говядины содержится кишечная палочка и превышено количество разных бактерий от 80 до 150 раз. Из мяса готовили, несмотря на его плохой внешний вид и запах. Приготовленное могло привести к отравлению детей.

Также правоохранители выявили и ряд других нарушений. В детсаду использовали фарш с признаками недоброкачественности, хранили полуфабрикаты из мяса повторной заморозки и не соблюдали необходимую температуру для хранения суточных проб в пищеблоке. Также в морозильной камере вместе хранились рыба и мясо, что запрещено.

Прокуратура уже направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Проверка продолжается. Глава управления образования администрации получил предостережение о недопустимости использования мяса поставщика в других учреждениях.

Ранее «Известия» писали, что эксперимент по централизации школьного питания в ряде регионов показал хорошие результаты: дети получают безопасные и недорогие завтраки и обеды. Для успешной реализации такого опыта по стране необходимо применение 44-ФЗ «О закупках» с теми критериями отбора подрядчиков, которые исключат лазейки для недобросовестных поставщиков.