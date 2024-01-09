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Закрывший мальчика в холодильнике работник магазина получил условный срок

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сотрудник одного из супермаркетов Новосибирска, закрывший обнаружившего просроченные продукты ребенка в холодильном складском помещении, получил три года условного срока. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Сотрудник магазина обвинялся в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). По этой статье ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Ситуация произошла 29 августа 2022 года. Мальчик нашел просроченные продукты в магазине, после чего попросил работника убрать их с прилавков, однако вместо этого продавец запер мальчика в холодильном складском помещении, после чего, услышав, что тот звонит в полицию, выпустил его.

В ноябре 28-летнего Павла Котилевского, который в состоянии наркотического опьянения угрожал сбросить годовалую дочь с балкона, осудили на 9,5 года колонии. Мужчину осудили по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

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