Клычков: в Орле два дрона упали на объект ТЭК, пожар оперативно локализовали

В Орле два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), начавшийся пожар оперативно локализован. Об этом 9 января сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ситуация контролируется. Клычков призвал жителей быть бдительными и при необходимости обращаться в силовые структуры или звонить на единый номер службы спасения 112.

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь», — продолжил губернатор Орловской области.

От госпитализации отказались двое пострадавших. Клычков также отметил, что в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект упал третий беспилотник, пострадавших нет.

Также в этот день над Курской областью были сбиты еще три беспилотника.

По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ около 15:30 вторника был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей. Ранее ПВО перехватила над Курской областью еще три беспилотника.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.