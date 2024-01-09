Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области. Об этом во вторник, 9 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал глава Брянской области в своем Telegram-канале.

О возможных разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Между тем Минобороны РФ сообщило детали воздушной атаки.

«Около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день на территории Орла произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Пострадали три человека. Также 9 января над Курской областью были сбиты еще три беспилотника.

Позднее во вторник МО сообщило, что силами ПВО РФ был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.