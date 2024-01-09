Финансист рассказал о причинах укрепления рубля

Официальный первый рабочий день в 2024 году повлиял на укрепление рубля. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На российский валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время, спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пояснил финансист в беседе с «Газетой.Ru».

Также он отметил, что в долгосрочной перспективе на курс рубля могут сказаться негативно сравнительно низкие цены на российскую нефть. Вследствие этого на внутренний рынок России может поступать меньше иностранной валюты.

Ранее в этот день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые в 2024 году.

До этого, 4 января, курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля. Евро также снизился в цене до 100,17 рубля.

2 января руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, а американская — 87–100 рублей.