Германия сейчас переживает глубокий кризис, к которому привели ошибки действующей власти, а также ее предшественников. Такое мнение выразила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью изданию Welt.

Она отметила, что население Германии чувствует себя обманутым и оскорбленными собственным правительством, что видно по протестам фермеров в Берлине и других городах, а также по волнениям в остальной части страны.

Ранее в этот день The Guardian сообщило, что в протестах фермеров в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в самой демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек. При этом полиция Германии сообщила, что на понедельник было запланировано около 100 акций протеста с участием около 10 тыс. человек.

Также в этот день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германию ждет сценарий украинского майдана, в случае если Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Медведев также выразил предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае.

8 января немецкие фермеры начали забастовку по всей Германии, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает фермерам заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.