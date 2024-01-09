BFMTV: Новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь

Габриэль Атталь, до последнего момента занимавший пост министра образования Франции, стал новым премьер-министром страны. Об этом 9 января сообщает французский телеканал BFMTV.

Указ о назначении Атталя на пост главы кабмина подписал президент Франции Эммануэль Макрон.

Таким образом, 34-летний политик стал самым молодым главой правительства во всей истории государства. Телеканал отмечает, что Атталь был назначен на должность министра образования страны лишь пять месяцев назад, в июле 2023 года.

Также журналисты подчеркивают, что Атталь — сторонник президента Макрона. Он примкнул к партии Макрона практически в момент ее создания в 2016 году, когда ему было 27 лет. В 2018 году он был назначен на пост госсекретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. С 2020-го по 2022-й Атталь занимал должность министра-делегата по вопросам общественных счетов при французском минфине.

Помимо этого, телеканал сообщает, что представители левых партий Франции негативно настроены по отношению к новому премьер-министру. Так председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано назвала Атталя «мистер Макрон-младший».

В то же время председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в социальной сети X (ранее — Twitter) выразила поддержку Атталю, сказав, что он «воплощает будущее поколение политических лидеров».

Накануне, 8 января, предыдущий премьер-министр страны Элизабет Борн подала в отставку с поста премьер-министра Франции. Эммануэль Макрон выразил ей благодарность за проделанную работу. После этого телеканал France 24 назвал Атталя ее наиболее вероятным преемником.

Об отставке Борн во Франции заговорили после того, как летом 2023 года она провела пенсионную реформу в обход парламента, из-за чего жители Франции вышли на массовые акции протеста.

9 января AFP сообщило, что объявление нового премьер-министра затянулось из-за разногласий в окружении президента страны Эммануэля Макрона. Отмечалось, что с назначением Атталя были не согласны глава минфина Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жеральд Дарманен и один из ближайших соратников главы государства — лидер центристской партии Modem Франсуа Байру.