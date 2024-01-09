Правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртному

Алкогольное мороженое будет попадать под правила продажи спиртных напитков. Об этом 9 января сообщается в соответствующем распоряжении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Ранее существовал список товаров-исключений, которые содержали спирт, но не считались алкоголем. В перечень исключений входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Однако теперь данные товары будут продаваться по правилам продажи алкоголя.

Для производства, хранения и реализации алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5% необходима лицензия, а также ее продажа запрещена несовершеннолетним. Теперь эти ограничения распространяются и на алкогольные десерты.

Ранее, 28 ноября, Минфин РФ предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в десертах, в том числе в мороженом, с нынешних 7–10 до 1,2%. Тогда в ведомстве подчеркнули, что алкогольные десерты могут продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 %.

В тот же день в Росалкогольтабакконтроле поддержали предложение Минфина РФ и добавили, что реализация алкогольной продукции детям недопустима.