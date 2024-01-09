Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двух лет простоя
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя, сообщили 9 января «Известиям» в пресс-службе предприятия.
«Простой не продлен. Занимаемся обслуживанием оборудования и обучением персонала», — уточнили в администрации завода.
Работа автозавода будет идти в одну смену, штат сотрудников составляет 800 человек.
В декабре 2023 года сообщалось, что Hyundai Motor решила продать завод в Санкт-Петербурге, который выпускал популярные Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Покупателем стала российская компания «Арт-Финанс».
В октябре независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев рассказал в беседе с «Известиями», что до момента продажи российских активов завода Hyundai в Санкт-Петербурге корейские автопроизводители никуда с российского рынка уходить не собираются.
Тогда же главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков отметил, что продажа завода вовсе не означает закрытия всего бизнеса в РФ.
Выпуск автомобилей на предприятии приостановили с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. С тех пор автокомпания неоднократно продлевала сроки простоя.
20 декабря 2022 года завод объявил об увольнении рабочих. Тогда речь шла о сокращении до 80% численности штата, при этом само предприятие предполагалось законсервировать.