Эксперт назвал последствия информирования банками россиян о кредитной нагрузке

Нововведение, согласно которому банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны предупреждать заемщиков о рисках закредитованности, должно позитивно отразиться на общем информировании потребителей и улучшении их финансовой грамотности. Об этом рассказал «Известиям» 9 января директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» вступили в силу с 1 января 2024 года. Финансовые организации при кредитовании граждан обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов.

«Для кого-то это, возможно, станет фактором отказа от получения кредита, но доля таких потребителей, скорее всего, будет невелика, а те, кто остро нуждается в денежных средствах, не обратят внимания на эту информацию», — считает Бородулин.

По его словам, важна системная работа по стандартизации такой информации в документах банков, корректное отражение и разъяснение клиентам, что она значит и к чему приводит повышенный уровень долговой нагрузки.

«Что касается влияния на объем выдач, то данное нововведение окажет несущественное влияние, и уж тем более его влияние нельзя сравнить с введением регуляторных ограничений», — заключил эксперт.

В начале января этого года сообщалось, что, согласно решению Центробанка РФ, в России ужесточили правила по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Допустимая доля кредитов, которые банки могут предоставлять клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, когда от 50 до 80% дохода тратится на выплату кредитов, снижена до четверти от квартального объема. Ранее было ограничение в 30%. При этом предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращен с 20 до 10% выдач.