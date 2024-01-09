Экоактивисты в Германии на фоне протестов фермеров начали собственную акцию

Немецкие экоактивисты на фоне проходящих протестов фермеров начали в Дрездене собственную акцию на тему защиты климата. На это во вторник, 9 января, обратила внимание газета Bild.

Отмечается, что сельхозпроизводители не просили их присоединяться к протестам. При этом экоактивисты, судя по всему, поддерживают решение бундестага об отмене субсидий на дизельное топливо для фермеров и освобождении их от налога на транспортные средства.

Фермеры начали забастовку по всей Германии 8 января, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.

По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.

В частности, накануне в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.