Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

Доступная для проживания жителей сектора Газа территория сократилась до одной трети из-за призывов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эвакуироваться. Об этом во вторник, 9 января, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Отмечается, что около 1,9 млн человек, или 85% населения сектора Газа, были вынуждены покинуть свои дома в результате вооруженного палестино-израильского конфликта. Миллион из них втиснуты в провинцию Рафах, район с довоенным населением в 275 тыс. человек, который стал «эпицентром гуманитарного кризиса».

ООН и другие агентства по оказанию помощи заявляют, что они сталкиваются со многими препятствиями при доставке помощи в центральную и северную части Газы из-за боевых действий. Однако и в Рафахе гуманитарные операции находятся под огромным давлением из-за нехватки поставок и других проблем, говорится в материале.

Ранее, 4 января, сообщалось, что Израиль не обсуждает с другими странами возможный прием ими мигрантов из сектора Газа. По словам высокопоставленного израильского чиновника, ни одна страна не сможет вобрать в себя «2 млн людей, или 1 млн, или 100 тыс., или 5 тыс». 3 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил призыв израильских властей разработать план переселения жителей сектора Газа.

Также МИД Великобритании заявил, что решительно отвергает любое предложение Израиля о переселении палестинцев из сектора Газа. 29 декабря сообщалось, что правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

1 ноября пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей анклава на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. А в дальнейшем построить там постоянные города и гуманитарный коридор.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.