Центр Красноярска очистили от 143 кубометров нелегальной рекламы

Центральный район Красноярска очистили от 143 куб. м незаконной рекламы в течение 2023 года. Речь идет о 809 картонных табличках формата А3, а также о 117 штендерах и 141 единице другого контента, сообщает пресс-служба мэрии во вторник, 9 января.

В целом за прошедший год на территории района выявили 1204 случая размещения незаконной рекламы, что на 25% меньше, чем в сравнении с 2022 годом.

«В сравнении с 2022 годом в нашем районе стало меньше трафаретной рекламы на фасадах, однако в новых микрорайонах такая проблема всё ещё наблюдается. Информацию по всем подобным случаям мы передаём в органы полиции», — сказал глава администрации Центрального района Евгений Трофимов, его цитату приводит ИА KrasnoyarskMedia.

По его словам, при помощи трафаретных объявлений нередко рекламируются сайты по продаже запрещенных веществ. При выявлении подобных нарушений особое внимание уделяется территориям, прилегающим к школам Центрального района.

Как отметил Трофимов, в очистке города от нелегальной рекламы принимали участие муниципальные предприятия, мобильная бригада и ресурсоснабжающие организации, трудовые отряды главы города и автономная некоммерческая организация «Чистоград».