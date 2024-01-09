Экс-депутат рады объяснил слова о политической смерти Зеленского

США намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его ждет судьба экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил во вторник, 9 января, комментируя слова секретаря комитета парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко, который назвал украинского лидера политическим трупом.

«Костенко представляет партию миллиардера и архитектора цветных революций Джорджа Сороса. Он озвучил позицию США, потому что такие высказывания недопустимы без серьезной поддержки. Американцы уже намекают, что Зеленскому нужно думать не о своем имидже и переизбрании на второй срок, ему бы досидеть первый. Дальше в лучшем случае его ждет судьба Саакашвили», — отметил Олейник в разговоре с «Абзацем».

Он добавил, что Вашингтон строит свой украинский проект, с которым действующий глава государства уже не справляется, поэтому «он политический труп, и карьеру пора заканчивать».

Ранее, 7 января, народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко заявил, что Зеленский «политически уже умер» и уже никогда больше не будет президентом, передает НСН.

Кроме того, по словам Костенко, украинский лидер на данный момент должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или будут поддерживать его рейтинги, а которые помогут сохранить государство, передает RT.

Ранее, 6 января, британский полковник Ричард Кемп заявил, что Зеленский стал слишком слаб для того, чтобы одержать победу в конфликте. Он указал на то, что у украинского лидера нет четкой стратегии, чтобы добиться какого-либо результата, сообщает телеканал «360». Он также напомнил, что сейчас всё чаще говорят о возможных мирных соглашениях после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной смене Зеленского, отметил, что многие нынешние неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в стране, и это видно невооруженным глазом, пишет ИА «Регнум».

11 декабря депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.